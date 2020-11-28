الزياني: يجب تفعيل بنود حظر السلاح على ليبيا المدونة في أرشيف مجلس الأمن الدولي مند 2011

ليبيا – طالب الخبير السياسي ناصر الزياني بضرورة تفعيل بنود حظر السلاح على ليبيا المدونة في أرشيف مجلس الأمن الدولي مند مارس 2011.

الزياني لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن إنزال أسلحة بهذه الكمية يضع الجميع أمام احتمال واحد، أن الحل مخالف للأجندة التركية.

وتابع قائلًا: “أردوغان سيشن حربًا جديدة تحت ذريعة إنصاف الحق وهي في الحقيقة نوايا استعمارية شريرة”.

واختتم قائلًا: أن عملية إيريني البحرية لم يعد لها مبرر، خصوصًا وأن العالم أجمع يعلم أن أردوغان يدعم المليشيات الليبية بالسلاح، وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية