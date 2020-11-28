وزارة العدل بحكومة ترامب تمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل تنصيب بايدن رئيسا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب تمهد الطريق لأساليب إضافية لإعدام السجناء الصادر بحقهم أحكام إعدام.

وأوضحت المصادر أن هناك وثيقة نشرت في السجل الاتحادى كشفت أن وزارة العدل الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستسمح للولايات باستخدام جميع الطرق القانونية لتنفيذ أحكام الإعدام فى الولاية التى أصدرت حكم الإعدام.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات ستصبح سارية المفعول في 24 ديسمبر المقبل، ويتم تنفيذ أغلب أحكام الإعدام باستخدام الحقن القاتل، لكن قوانين بعض الولايات توفر بدائل، لافته إلى أن وزارة العدل الأمريكية تخطط للعديد من عمليات الإعدام الاتحادية للمجرمين المدانين قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي يرفض عقوبة الإعدام لكن ترامب الجمهورى أعاد تطبيق عمليات الإعدام على المستوى الاتحادى.

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