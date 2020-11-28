فلايت رادار : إقلاع ثلاثة طائرات شحن عسكري من تركيا اتجاه غرب ليبيا

كشف موقع فلايت رادار، اليوم السبت، عن إقلاع ثلاثة طائرات شحن عسكري إيرباص A400M برمزي نداء 219 و 220 و 221 أقلعوا من قاعدة قيصري في قونيا التركية ويقتربوا من غرب ليبيا، مرجحا أن وجهتهما قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

وأوضح الموقع أنه بالتزامن مع اقلاع الطائرتين من تركيا أقلعت أقلعت طائرة تابعة لحكومة الوفاق غير للمعتمدة الخاصة فالكون X900 من مطار معيتيقة متجهة الى تركيا

ومن جانبه قال المحلل العسكري باباك تاغفاي أن طيار سابق لطائرة F16 في منظمة الطيران التركية THK أكد له أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل عدد من طائرات الهليكوبتر الهجومية التركية المتطورة إلي قاعدة عقبة بن نافع الحوية “الوطية”.

وأشار تاغفاي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هناك استعدادات تجرى لنقل 6 من مقاتلات F16 قريبا جدا إلي القاعدة.

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