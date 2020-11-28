مؤسسة النفط تبحث التعاون مع مجلس رجال الأعمال “الليبي- البريطاني”

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، ورشة موسعّة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس رجال الأعمال “الليبي- البريطاني” “إل بي بي سي”؛ لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

وتناولت الورشة استعراض أوجه التعاون الممكنة بين الإدارة العامة لتنمية الموارد للمؤسسة مع مختلف الجهات التدريبية البريطانية، ومناقشة برامج التدريب الخارجي المقترح تنفيذها في عام 2021، في الشقيّْن التأهيلي والتطويري.

وتضمنت الورشة حلحلة عدد من المشكلات منها؛ صعوبة الحصول على التأشيرة البريطانية لمستخدمي القطاع الموفدين للتدريب، حيث تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل الحصول على التأشيرة البريطانية لمستخدمي القطاع.

وشارك في الورشة الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية وإدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة ومدراء التدريب والتطوير والموارد البشرية بشركات القطاع، وأكثر من 30 جهة تدريبية بريطانية بين جامعات ومعاهد وشركات تدريب في مختلف التخصصات، أمّا عن الدائرة المغلقة؛ فقد تمت مشاركة ممثلين عن السفارة البريطانية وإدارة الجوازات والهجرة البريطانية وإدارة التعليم المهني البريطاني.

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