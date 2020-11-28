“أوحيدة”: نتائج اجتماعات طنجة أعمق من مجرد “جرعة أوكسجين”

كشف النائب الليبي جبريل أوحيدة، أن التفاهم والتوافق يسودان اجتماعات طنجة، مشيرًا إلى وجود إجماع على ضرورة تبديد كافة الخلافات لتجاوز العقبات التي تحول دون توحيد البرلمان، وإنهاء حالة الانقسام.

وفي اتصال هاتفي مع “العرب” من طنجة يشارك في الاجتماعات التشاورية، ذكر “أوحيدة” أن ما تم التوصل إليه خلال هذه الاجتماعات يعتبر أعمق بكثير من مجرد “جرعة أوكسجين” لكسر حالة الجمود.

وأضاف: مسودة البيان الختامي، الذي ينتظر أن يصدر السبت في أعقاب هذه الاجتماعات؛ سيؤكد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، بما يعيد تنظيم وترتيب الأولويات لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، عبر التوافق وبعيدا عن المغالبة.

وأردف “أوحيدة”: النواب المشاركون في هذه الاجتماعات سيتحولون إلى مدينة غدامس الليبية يوم الاثنين، لعقد جلسة برلمانية عامة بحضور غالبية أعضاء البرلمان؛ لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اجتماعات طنجة، ولجنة “13 + 13″ البرلمانية التي تجتمع الأحد في المغرب.

وكشف أوحيدة لـ”العرب” أن مسودة البيان الختامي تتضمن توافقا على أن تكون مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان، كما تؤكد على موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، المعتمد خلال الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار النائب الليبي إلى أن مسودة البيان الختامي تنصّ كذلك على أهمية استعادة البرلمان دوره الدستوري والرقابي، فضلاً عن رفض كل المحاولات لتهميش دوره، والخطط الأجنبية أو المحلية التي تستهدف فرض كيان بديل له تحت مسميات مختلفة، منها ما بات يوصف بـ”ملء الفراغات السياسية”.

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