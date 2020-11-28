«البريقة» تطالب بتأمين سائقي الشاحنات للحفاظ على وصول الوقود للمواطنين

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، الجهات الأمنية والسيادية و الضبطية باللتدخل لحل مشكلة اعتصام السائقين، المستمرة لليوم الثاني على التوالي، من أجل «ضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية باحتياجاتها».

وقالت الشركة إن السائقين معتصمون احتجاجا على ما يتعرضون إليه من مضايقات على الطرقات، مشددة على ضرورة تأمين الظروف الأمنية والمناخ الملائم لهم لضمان استمرار عمهلم ووصل الوقود إلى الجهات التي تقدم خدمات تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر.

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وأضافت أن نقل الوقود ومشتقاته «هي مهام تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة والتي يتعرض سائقيها لتلك المضايقات بشكل مستمر، ولذا نأمل من الجميع التضامن لوضع حل جذري لهذه الإشكالية التي تنعكس سلبا على الجميع دون استثناء»، مؤكدة توفر الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها.

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