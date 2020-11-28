بلدية بنغازي: تركيب أعمدة إنارة بالطريق الدائري الرابع

أكدت بلدية بنغازي، اليوم السبت، الاستمرار في تركيب أعمدة الإنارة العامة بالطريق الدائري الرابع المُمتد من مُفترق جامعة بنغازي إلى جزيرة سوق السيارات بالمدينة.

وأوضحت البلدية أن المواقع التي يتم تركيب الأعمدة فيها هي: من طريق العروبة- طريق الهواري ومُفترق مُديرية الأمن وحتى مُفترق شارع السودان بمنطقة بوهديمة، وتم الانتهاء من تنفيذه. وكذلك، من شارع البحرين مُفترق نادي بنغازي الجديدة وحتى مُفترق شارع الخليج، ومن شارع الحجاز وحتى طريق المطار.

وتجرى هذه الأعمال بتعاقد وإشراف من بلدية بنغازي وجهاز تنمية وتطوير المُدن «تنفيذاً لتعليمات رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات»، حسب بيان البلدية.

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