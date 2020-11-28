المحجوب: ديوان المحاسبة يحقق في تصريحات مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي

قال الناطق باسم ديوان المحاسبة، علي المحجوب، اليوم السبت، إن الديوان يحقق في الادعاءات التي وردت على شكل تصريحات أدلى بها المسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، قبل أيام، وقريبا سيتبين موقف الديوان منها ومدى صحتها والمواقف التي اتخذت تجاهها.

وبين المحجوب في تصريح صحفي أن الديوان لم توجه له شكوى رسمية من أي جهة بشكل رسمي لاتخاذ موقف حيالها، وبحكم القانون سيمارس اختصاصه المنوط به” على حد تعبيره.

وأضاف المحجوب أن دور الديوان وفق القانون هو الرقابة اللاحقة وليست الرقابة المصاحبة، و قد يلجأ الديوان إلى الرقابة المصاحبة في بعض الحالات لوجود شكاوى أو تبين وجود هدر للمال العام أو فساد أو خوف من وقوعه.

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