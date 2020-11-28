المنظمة الدولية للهجرة تساند ليبيا في تصديها للوباء

كثفت المنظمة الدولية للهجرة من مساعدتها للسلطات الطبية في ليبيا على مكافحة «كوفيد – 19»، في وقت تجاوزت الحصيلة الإجمالية 81 ألف إصابة بالفيروس، رغم الحملات التوعوية التي تُجرى في عموم المناطق بالبلاد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أمس، إن المرافق الصحية في ليبيا مثل العديد من دول العالم تتصدى لتأثير «كوفيد – 19»، لكن الصراع المتواصل في ليبيا منذ قرابة عشرة أعوام أثّر بشكل كبير على القطاع الصحي هناك، مشيرةً إلى أنها في إطار دعمها المستمر لوزارة الصحة، سلمت عيادة متنقلة لبلدية سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس من شأنها المساعدة على تحسين توصيل الخدمات الصحية للمجتمع في ظل ما تعانيه البلد من جائحة «كورونا».

ونوهت المنظمة إلى أن العيادة المتنقلة ستقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة والمتكاملة للمهاجرين غير النظاميين، والمشردين، مشيرةً إلى أنها ستواصل التعاون مع السلطات لتشغيل هذه العيادة التي تقدمت بها وزارة خارجية هولندا، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفتت إلى أنه منذ أوائل العام الجاري أسهم الفريق الطبي الدولي للمنظمة الدولية للهجرة في تحسين وصول الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة إلى المهاجرين من خلال أنشطة التوعية في سوق الجمعة.

وكان الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد حذر من أن الوضع الوبائي متفاقم للغاية في ظل ارتفاع متزايد للإصابات، وقال إنهم سيضطرون إلى الإغلاق العام والعودة إلى الحظر حال استمرار تصاعد وتيرة الإصابات.

منوهاً إلى أن مدن طرابلس ومصراتة وزليتن تشهد انتشاراً للفيروس بشكل واسع. وسجل المركز تعافي 51600 حالة، بالإضافة إلى 1140 وفاة.