بلدية غريان: تأمين شاحنات الوقود المتجهة لطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أعلنت بلدية غريان أنه جرى تأمين شاحنات الوقود المتجهة إلى العاصمة طرابلس بالإضافة إلى تأمين عودتها إلى غريان مزودة بالوقود حسب الاتفاق مع لجنة الأزمة ولجنة إدارة الوقود بالبلدية.

وبثت بلدية غريان صورا تظهر جانبا من تأمين دوريات مديرية أمن غريان لشاحنات الوقود مؤكدة أن العناصر التابعة لبلدية غريان ساهمت في تأمين شاحنات الوقود مبينة أن سائقي الشاحنات تجاوبوا مع مطالب الأهالي لتوفير الوقود لمحطات البلدية.

وكانت بلدية غريان أعلنت أنها تعاني نقصا حادا في الوقود بالبلدية بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين من قبل مجموعة مسلحة قامت باقتياد السائق إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وسرقة شاحنة الوقود، الأمر الذي أدى إلى دخول السائقين في اعتصام مما ترتب في وقف تزويد المحطات بالوقود.

وأكدت البلدية أنها تواصل من خلال لجنة الأزمة ولجنة الوقود العمل مع السائقين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة مبينة أنها على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.