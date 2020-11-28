السلطات المصرية تمنع دخول الليبيين إلا بعد إجراء كشف كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، أن السلطات المصرية أصدرت تعليمات عاجلة بمنع دخول المسافرين الليبيين إلى أراضيها إلا لمن أجرى تحليل بي سي آر الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل وصوله للمنفذ بـ 48 ساعة.

وأوضح الجراري في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن المنع يشمل منفذ السلوم البري ومطار القاهرة الدولي وبرج العرب بالإسكندرية.

وأشار الجراري أن القرار يبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم غد الأحد، ويسري القرار على كافة القادمين إلى مصر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطلقها مصر بعد دخول الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن السلطات المصرية والليبية أعادت فتح الحدود في شهر مارس الماضي بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.