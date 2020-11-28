مندوب البحرين بالجامعة العربية: ندعم كافة الجهود لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية

أكد سفير البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، دعم بلاده التام لأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك جهودها في دعم التنمية في الدول الأعضاء.

وشدد «الجودر» على دعم البحرين التام لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية.

وأشار إلى ترحيب المغرب بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في أرجاء ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة تسهم في استتباب الأمن والاستقرار والقضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت تحت شعار “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”، في مدينة نيامي بجمهورية النيجر، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”.