شركة الكهرباء: اجتماع لبحث تذليل صعوبات إنشاء محطة طبرق الغازية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

اجتمعت الشركة العامة للكهرباء وشركة متكا اليونانية اليوم السبت لبحث حلحلة الصعوبات التي تواجه إنشاء مشروع محطة طبرق الغازية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة طبرق الوقوف على آخر مستجدات مشروع محطة طبرق وحلحلة كافة العقبات والصعوبات التي تعيق سير عمل المشروع وتسهيل كافة الاجراءات الفنية تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع.

وحضر الاجتماع المقاول المنفذ لمشروع محطة طبرق وعميد بلدية طبرق.