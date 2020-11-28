صيانة طريق حيوي ببلدية توكرة

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أعلنت بلدية توكرة، اليوم السبت، أنها سلّمت مسارات الطريق الزراعي بمشروع رقم “3” إلى الشركة المنفذة لصيانته.

وقال مكتب إعلام البلدية، “تنفيذاً لتعليمات عميد بلدية توكرة، محمود سليمان سعد، فقد قام مدير مكتب شؤون عميد البلدية، منعم الدينالي، بتسليم مسارات طريق مشروع رقم(3) للشركة المنفذة.

ولفت، إلى أن هذا المشروع من ضمن المشاريع المستهدفة من رئاسة الوزراء، لمنح الإذن للهيئة العامة للمواصلات بالتعاقد على هذا المشروع تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المنطقة الشرقية.

والطريق الزراعي بمشروع رقم “3” يعد أحد الطرق الحيوية، حيث يربط ما بين الطريق الساحلي بمنطقة تنسلوخ “53 كلم شرق بنغازي” والطريق الممتدة إلى منطقة الأبيار، ويمتد الطريق إلى نحو 20 كلم، وكان قد تعرض للتهلكة بسبب تأخر الصيانة.