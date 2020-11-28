المسماري: استهداف وكر لتنظيم القاعدة في أوباري واعتقال سبعة إرهابيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.

وبين الناطق باسم الجيش أحمد المسماري في بيان له أن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة116مشاة نفذا اليوم السبت عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأكد المسماري مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية التي تأتي في أطار العمليات الأمنية الهادفة لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.