بلدية بنغازي: استمرار تركيب أعمدة الإنارة العامة بالطريق الدائري الرابع

تواصل بلدية بنغازي أعمال تركيب أعمدة الإنارة العامة بالطريق الدائري الرابع المُمتد من مُفترق جامعة بنغازي إلى جزيرة سوق السيارات.

جاء ذلك خلال منشور على الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، حيث شملت أعمال تركيب أعمدة الإنارة العامة في المواقع التالي: (من طريق العروبة “طريق الهواري “مُفترق مُديرية الأمن وحتى مُفترق شارع السودان بمنطقة بوهديمة الذي تم الانتهاء من تنفيذه) و(شارع البحرين مُفترق نادي بنغازي الجديدة وحتى مُفترق شارع الخليج) ، و(شارع الحجاز وحتى طريق المطار) .

وذكر المنشور أن هذه الأعمال تتم بتعاقد وإشراف من بلدية بنغازي وجهاز تنمية وتطوير المُدن، تنفيذاً لتعليمات رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات.