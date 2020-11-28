السعيدي: أنقرة تسير أسبوعيا رحلات تحمل سلاحا وعتادا لدعم الإرهابيين

طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي ، بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطيران التركي الذي يضخ السلاح والمرتزقة في القواعد المسيطر عليها غربي البلاد.

وأضاف السعيدي أن نظام تركيا الداعم للإرهاب يسير أسبوعيا رحلات جوية تحمل سلاحا وعتادا لدعم إرهابييها في الساحل الغربي للبلاد

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة فرض منطقة حظر جوي وإخلاء قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” من التواجد التركي لضمان نزع فتيل أي حرب قادمة.

وأوضح أن تحدي تركيا للإرادة الدولية مستمر بعد أن ضرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود الدولية بعرض الحائط ويحاول بشتى الطرق إفشال المسارات السياسية والعسكرية الليبية التي انطلقت على أسس مؤتمر برلين.

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