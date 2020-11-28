القوات المسلحة تداهم خلية إرهابية للقاعدة في أوباري

أخبار ليبيا24

أعلنت القوات المسلحة الليبية، اليوم السبت، اعتقال سبعة إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي في عملية نوعية نفذتها وحداتها في حيي التراقين والشارب بمدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة116 مشاة نفّذت فجر اليوم السبت عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب ” بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي”.

وأضاف المسماري، في بيان، “تم خلالها اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي”.

وتابع الناطق باسم القائد العام، “صادرت قواتنا كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة”.

ولفت إلى أن هذه العملية أتت في أطار العمليات الأمنية، التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.