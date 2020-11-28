زكي: الجهود السياسية الأمريكية والروسية ليست نشيطة في ليبيا

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى، اليوم السبت، أن قمة برلين وضعت الأساس لكل عمليات التقارب التى تحدث فى ليبيا حاليا، سواء عسكريا لوقف إطلاق النار أو سياسيا أو أى مسارات أخرى مطروحة على الساحة.

وأضاف زكى في تصريحات صحفية، أن الأمم المتحدة قادت العمل الدولى فيما يتعلق بليبيا و أن لا يتم عرقلتها، لافتا إلى أن الجهود الأمريكية والروسية ليست نشيطة فى المجال السياسى فى ليبيا على الرغم من كونهما أكبر قوتين فى العالم.

وأشار زكي إلى أن هناك أيادٍ كثيرة ما زالت تحاول التأثير على الوضع في ليبيا حفاظا على مصالحها وليس من السهل تحييدها، لكن المجتمع الدولى أصبح يعلم تماما ما هو المسار التى يجب أن تذهب فيه الأمور لكى تحل الأزمة الليبية.

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