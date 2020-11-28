الجيش الوطني يُداهم موقعا في مدينة أوباري

أفاد مصدر خاص لقناة “218”، بأن قوات تابعة للجيش الوطني، داهمت مسكنا في حي الشارب بمدينة أوباري، في ساعات الصباح الأولى.

وأشار المصدر إلى أن المداهمة أسفرت عن إصابة طفل وهو بصحة جيدة، وسقوط أجزاء من المنزل، لافتا إلى حدوث حالة من الانزعاج لدى بعض عائلات مكون الطوارق والتبو من تداعيات المداهمة.

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن العملية استهدفت “أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي بالمغرب الإسلامي، في حي التراقين وحي الشارب”، مضيفا أنه تم خلالها “اعتقال 7 إرهابيين من جنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي”.

وأشار المسماري إلى مصادرة “كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة”، موضحا أن هذه العملية تأتي في أطار العمليات الأمنية.

يشار إلى أن أغلب سكان حي الشارب الذي وقعت فيه المداهمة من الطوارق، ويجده الإرهابيون مكانا مناسبا للمكوث فيه لأنه شبه معزول عن بقية الأحياء وهو قريب من سلال الصحراء حيث يمكن لأي أحد مُلاحق أن يلوذ بالفرار إلى الصحراء.

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