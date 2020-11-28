تحذيرات من خطورة التمدد الفرنسي بسبها

حذر رئيس التجمع الوطني للمصالحة ادريس الجدك من خطورة التمدد الفرنسي في سبها مؤكدا وجود منظمة فرنسية تقوم على تحقيق هذا الأمر.

وأفاد الجدك في رسالة موجهة “لكل من يهمه الأمر من جهات الاختصاص خصوصا الجهات الأمنية والاستخباراتية والأمن القومي، بأن”الوضع في سبها خطير جدا حيث أن “هناك منظمة فرنسية تعنى بشؤون اللغة الفرنسية وتعمل لنشر اللغة الفرنسية وتقوم بمد يد العون لأي مجموعة تريد تعلُّم الفرنسية سواء بدفع رواتب المدرسين وإيجارات الأماكن”.

واستند الجدك لتحذيرات إعلاميين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المنظمة تساعدها السفارة الفرنسية بطرابلس كما أنه يوجد في سبها إلى الآن ثلاثة مدارس فرنسية تضم أكثر من 1300تلميذ وتلميذة أحدها في منطقة الجديد والأخرى بالمهدية والثالثة بالقرضة مبينا أن إدارة هذه المدارس واحدة تقودها سيدة من تشاد والثانية تقودها سيدة من مالي والثالثة تقودها سيدة من بوركينا فاسوا كما يبحثون عن أماكن أخرى لفتح مدارس بالمدينة.

وأردف الجدك أن الأمر الأخطر أن كل المدرسين على قناعة تامة أنهم هم أصحاب الأرض الأصليين أي الأفارقة يعتبرون أن الجنوب الليبي لهم وهذا ما يسوقنه للتلاميذ الذين تحت أيدهم وهذا مثبت من خلال جلوس أحد الوطنيين معهم والذي يتحدث الفرنسية مشددا على أن كل هذا جاء بتحريض من المنظمة الفرنسية وسفارتها في ليبيا معتبرا أن هذا احتلال ناعم.

هذا الخطاب أثار موجة فزع في الجنوب الليبي خوفا من محاولة تلك الجاليات البدء في الاحتلال الناعم لليبيا، مستغلين غياب الدولة وانتشار الفساد وعمليات التزوير التي تطال كل شيء في البلاد منذ 2011.

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