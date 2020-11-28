مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرصد مخالفات بمنطقتي ققم والبركت 

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطئ، رفقة جهاز الحرس البلدي في القرضة، جولة تفتيشية توعوية استهدفت بعض الصيدليات الواقعة في منطقة ققم، حيث تم ضبط إحدى الصيدليات تبيع مادة السمن داخلها، مع وجود بعض الأدوية منتهية الصلاحية والتي تمت مصادرتها.

وفي الإطار ذاته ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غات بعض المواد منتهية الصلاحية والألوان المحظورة في عدد من المحال التجارية بسوق الإثنين في منطقة البركت، وقدم المفتشون نصائح إرشادية لأصحاب هذه المحال بضرورة تطبيق كل المواصفات والمقاييس الصحية لتجنب إقفال محالهم.

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