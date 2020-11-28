الجيش يعلن اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة في منطقة أوباري

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم السبت، تنفيذ سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة116مشاة عملية نوعية في منطقة أوباري ” حي التراقين وحي الشارب ” بالجنوب الغربي استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

وأوضح المسماري، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأكد المسماري أن قوات الجيش صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة، لافتا إلى أن هذه العملية في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

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