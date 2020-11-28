نقابة عمال الواحة تطالب بتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط

طالبت نقابة عمال شركة الواحة للنفط والغاز اليوم السبت، بتطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط في البلاد.

ونص القرار الصادر تحت رقم 642 لسنة 2013، على زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارًا من الأول من يناير من العام 2014.

وأكدت النقابة على أن تطبيق القرار أصبح ضرورة ملحة وحل لن يتنازل عنه العاملين بقطاع النفط.

كما طالبت النقابة الجهات السيادية للدولة بتنفيذ القرار، داعية نقابات الشركات النفطية الأخرى إطلاق حملة تفاعل التفاعل وضغط لتنفيذ قرار الزيادة بالطرق القانونية.

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