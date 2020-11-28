الخولي: حضور رئيس مجلس النواب الليبي إلى مصر يهدف لإنجاح المبادرات السياسية الحالية

قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري طارق الخولي اليوم السبت إن توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للقاء رئيس النواب المصري على عبدالعال، يأتي بهدف رعاية الحوار الليبي وإنجاح مبادرات السياسة للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأضاف الخولي أن الأمور في ليبيا يجب أن تظل تطوراتها في يد الليبيين أنفسهم، دون أي تدخل لأطراف إقليمية أو قوى خارجية، وهو مايريد نواب مصر دعمه والحفاظ عليه.

وبين أن ، مصر تحرص دائماً وأبداً على مصالح الشعب الليبي الشقيق بتجرد تام، كما تحرص على لقاء أعضاء مجلس النواب باعتباره المؤسسة المنتخبة الوحيدة في ليبيا بهدف تعزيز الحلول السياسية ونبذ الخلافات والفرقة، وأنه جاري تحديد موعد نهائي للقاء المرتقب بين قيادات مجلس النواب المصري والليبي.

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