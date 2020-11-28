النجار: تكدس القمامة في الشوارع يهدد بتفاقم مرض “اللشمانيا”

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن أزمة تكدس القمامة ظاهرة مزمنة تحتاج إلى حلول جذرية للتغلب عليها، وإن الحكومة ينبغي لها تسخير كل الإمكانيات اللازمة لحل هذه المشكلة، لأنها تهدد صحة الإنسان بتفشي الأمراض والأوبئة.

وأعرب النجار، عن مخاوفه من تفشي مرض “اللشمانيا” الجلدي بسبب نشاط نواقل المرض من القوارض في القمامة، مؤكداً بأن الرقم الذي سجل العام الماضي بإصابة أكثر من 8 آلاف شخص، مرشحاًّ للارتفاع في حال عدم توفر الدواء واستمرار مشاكل القمامة المهددة للصحة العامة.

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