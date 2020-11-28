في سبع نقاط.. تعرف على نتائج اجتماعات النواب في طنجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

أكد أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طنجة المغربية في بيانهم الختامي على سبع نقاط أساسية بينها أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي والاتفتق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأنه انهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقه على أكمل وجه”.

وشدد النواب في بيانهم في ختام اجتماعاتهم التي تواصلت خلال الفترة من 23 إلى 82 نوفمبر الجاري على “العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة الليبية وسيادتها على كامل أراضيها” مع الاستعداد التام “للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي” مثمنا ” ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5 من خطوات إيجابية”.

وأشار البيان إلى “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب” مع “التأكيد على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي يساهم في إرباك المشهد”.

ولفت البيان إلى “نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح” و”الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر”.