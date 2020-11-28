المجلس البلدي سبها يحتفي بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

يحتفي مكتب حاضنات الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة في المجلس البلدي سبها، بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي يوافق يوم غد الأحد 29 من نوفمبر.

الفعاليات وبحسب صفحة البلدية على فيسبوك ستجرى داخل ديوان المجلس البلدي سبها، وستتخللها عروض تقديمية وكلمات للشخصيات الرائدة في هذا المجال، إلى جانب طرح مجموعة من الأفكار والخطط التي يمكن تطبيقها داخل البلدية.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والكبرى، ضمن خطة المجلس البلدي سبها لدعم وتطوير المشاريع داخل البلدية.

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