شركة البريقة تطالب بحل مشكلة اعتصام سائقي شاحنات الوقود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2020

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية والسيادية والضبطية بالدولة بالتدخل لحل مشكلة اعتصام سائقي شاحنات نقل الوقود الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما يتعرضون له من مضايقات على الطرقات وذلك بتوفير الظروف الأمنية المناسبة لهم لضمان استمرار تزويد محطات شركات التوزيع والمرافق الحيوية والخدمية وخاصة التي تمس حياة المواطن ومتطلباته واحتياجاته بشكل مباشر.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أن نقل الوقود ومشتقاته مهام تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة والتي يتعرض سائقيها لمضايقات مستمرة داعية الجميع للتضامن لوضع حل جذري لهذه الإشكالية التي تنعكس سلبا على الجميع.

وأكدت الشركة توفر مادة الوقود بجميع أنواعه بمستودعاتها.

وكانت بلدية غريان أعلنت أنها تعاني نقصا حادا في الوقود بالبلدية بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة قامت باقتياد السائق إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وسرقة شاحنة الوقود، الأمر الذي أدى إلى دخول السائقين في اعتصام مما ترتب في وقف تزويد المحطات بالوقود.

وأكدت البلدية أنها تواصل من خلال لجنة الأزمة ولجنة الوقود العمل مع السائقين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة مبينة أنها على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.