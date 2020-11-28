البيان الختامي للنواب المجتمعين في طنجة يؤكد على الالتزام بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعين بطنجة في المغرب، اليوم السبت، بياناً أكدوا خلاله دعمهم كافة اللقاءات الإيجابية والبناءة التى تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأضاف البيان أن النواب المجتمعين في طنجة يؤكدون للشعب الليبي على أنه تم الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب في غدامس مباشرة حال العودة من المغرب لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته.

وتابع البيان على عزمهم المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، مضيفا على استعداد المجتمعين في طنجة للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلات الاتفاق السياسي الليبي، مثمنيين ما تم إنجازه عبر لجنة 5 + 5 من خطوات إيجابية.

وأوضح البيان أنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب، مضيفا أن المجتمعين في طنجة يؤكدون على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الاجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرارمجلس الأمن رقم ( CSR/2510 ) بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي يساهم في إرباك المشهد.

وأكد البيان على ضرورة نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التسامح والتصالح بالإضافة إلى الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهاجرين قصرا وجبر الضرر.

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