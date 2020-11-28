4 أندية ليبية تدخل معترك منافسات مسابقات الأندية الأفريقية

أعلنت مصادر صحفية، اليوم السبت، دخول أربعة أندية ليبية معترك منافسات مسابقات الأندية الأفريقية بإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي بنغازي في الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي بضيفه ميكلي الأثيوبي بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة التي اختارتها الأندية الليبية مكاناً لإجراء المباريات التي على أرضها ضمن منافسات ذهاب الدور 64 التمهيدي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتغيّب الفريق الأثيوبي عن الاجتماع الفني الذي عقد يوم أمس الجمعة بحضور طاقم تحكيم المباراة السوداني الذي سيقوده إبراهيم نورالدين ومراقب المباراة الفاتح أحمد، مما يعزز الشكوك حول تغيب الفريق الأثيوبي عن المباراة بسبب تعذر حضور أكثر من أحد عشر لاعباً لأسباب مجهولة حسب مراسلة أرسلها للكاف الذي رد بضرورة توفر 14 لاعباً بما فيهم حارس مرمى احتياطي، حيث سيواجه في الدور الموالي أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب الترجي التونسي.

وفي إطار منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يلتقي في السادسة مساءاً فريق الاتحاد بضيفه هورسيد الصومالي ضمن ذهاب منافسات الدور التمهيدي، حيث أطلق الاتحاد تحضيراته للقاء قبل أسابيع خاض خلالها مباراة مع مختلط لاعبي مدينة مصراتة وفاز فيها بهدفين، فيما تحولت بعثة الفريق للقاهرة قبل ثلاثة أيام حيث أجرى مرانه الرئيسي على أرضية ملعب السلام.

بينما ممثل ليبيا الثالث وبطل أخر نسخة من الدوري الليبي، النصر، فسيخوض غداً الأحد لقاءاً صعباً مع بطل الدوري الجزائري، شباب بلوزداد، في حين أعفت القرعة الأهلي طرابلس من خوض تمهيدي الكونفيدرالية حيث سيواجه في الدور القادم المتأهل من مواجهة الاتحاد المنستيري وكينيما الاثيوبي والتي انتهى ذهابها بفوز تونسي بهدفين دون مقابل أمس الجمعة.

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