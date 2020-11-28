بالتفاصيل..بروتوكول السلطات المصرية للمسافرين القادمين إليها من ليبيا

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي اليوم السبت، عن بنود بروتوكول السلطات المصرية للمسافرين القادمين إليها من ليبيا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن البروتوكول يتطلب التالي:

– التحليل مدة 72 ساعة من تاريخ اخذ العينة وليس الأستلام النتيجة

– النسخة الاصلية مختومة من المركز المختص على أن تكون العينة المسحة pcr وليس تحليل دم.

– الاطفال مطلوب تحليل من ستة سنوات فما فوق

– تعبئة نموذج الحجر لكل راكب قبل نزول من الطائرة (لايوجد حجر للمسافرين)

– يتم أخد النمودج من موظف الرحلة مع بطاقات الصعود ويتم تسليم النموذج عند الوصول لمطار برج العرب لموظف الحجر الصحي .

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