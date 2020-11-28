افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للعلوم التقنية

افتتح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور عادل زنداح، صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للعلوم التقنية، والذي يناقش (130) ورقة بحثية في العلوم الهندسية (المعمارية والمدنية) والهندسة الكهربائية والمكانيكية والعلوم الادارية والتطبيقية والزراعية، خلال الفترة من 28 – 30 نوفمبر.

حضر مراسم الافتتاح وكيل شؤون الهيئات والمراكز البحثية بوزارة التعليم الدكتور محمد نوير، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التعليم سمية راشد، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة، وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد التقنية العليا، وفق بيان للهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وأكد زنداح، الأهمية البالغة للدفع بعجلة البحث العلمي في ليبيا، لما له من دور بارز في النهضة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا هددت الحياة البشرية جمعاء، واستنزفت كل الطاقات البحثية في العلوم الطبية والطبية المساعدة في العالم للوصول إلي بناء خط دفاعي قوي لاكتشاف لقاح فعّال ينقذ حياة سكان العالم.

ولفت، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد بكلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، إلى أن الدول النامية ومن بينها ليبيا ليس بوسعها إلإّ انتظار ما تقدمه الاكتشافات البحثية في العالم من لقاحات ضد هذا الفيروس الفتاك، لأنها للأسف لا تملك الموارد والقدرات البحثية التي تجعل منها نداً لدول العالم المتقدم، فضلاً على أنها لا تولي لعملية البحث العلمي اهتماماً يوازي حجم التحديات والمخاطر التي قد تهدد حياتنا.

دعا رئيس لجنة إدارة الهيئة في ختام كلمته، إلى تكثيف الجهود لتطوير عملية البحث العلمي في ليبيا في المجالات كافة وزيادة الإنفاق على البحوث المتقدمة والمراكز البحثية وتجهيزها بأحدث التقنيات والسعي للقضاء على الفارق الزمني الشاسع بيننا وبين دول العالم المتقدمة في هذا المجال وغيره.

وتضمن افتتاح المؤتمر تقديم عرض ضوئي لمسيرة عمل اللجنتين التحضيرية والعلمية للمؤتمر، وعرضاً مرئياً تناول سياسات الجودة ومعاييرها ونشأتها داخل مؤسسات التعليم التقني والفني.

كما استعرض العرض الخطط الاستراتيجية المستقبلية والطموحات، التي سيتم تطبيقها على مؤسسات التعليم التقني والفني.

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