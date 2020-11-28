ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

28 November, 2020

انطلقت صباح اليوم ببلدية سرت فعاليات مسار “صُناع التغيير ” ضمن مشروع شباب سرت 2020 الذي تنفذه منظمة مسارات للسلام والتنمية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب ليبيا.

وحضر جانبا من فعالياتها مدير مكتب التخطيط بسرت ومدير ادأرة الاعلام ببلدية سرت .

ويختص هذا المسار بإعطاء مجموعة من التدريبات لتنمية وتطوير قدرات الشباب ومنها فن ادارة الوقت ، تطوير الذات ، صناعة القائد وبناء فرق العمل ، فن المناظرة ومهارات الإلقاء والعرض .

حيث تم إختيار المتدربين عبر التسجل الإلكتروني من خلال صفحة منظمة مسارات للسلام والتنمية على الفيسبوك وفق المعايير المعتمدة .