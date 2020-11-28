مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون العربية التركية

قام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون العربية التركية، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي التركي “14”.

وقال المجلس، إن الملتقى الذي عقد في إسطنبول، حضره 1500 رجل وسيدة أعمال عرب، إضافة إلى مشاركة أكثر من 230 شركة تركية.

يذكر أنه كان المجلس الليبي لرجال الأعمال، قد وقّع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع منظمة “الموصياد” التركية، خلال مشاركته في معرض “الموصياد “ التجاري بمدينة إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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