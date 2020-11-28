إحالة مديري 3 مرافق صحية في بني وليد للتحقيق

قرر مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي سلامة الوداني، اليوم السبت، إحالة مديري ثلاثة مرافق صحية للمسآلة والتحقيق الإداري لـ«سوء إدارتهم وعدم وجودهم على رأس عملهم ما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين».

جاء ذلك خلال جولة للوداني على عدد من المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية لتفقد سير العمل، على ما نشرت الإدارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأعلن الوداني تشكيل لجنة فنية وإدارية مع عضوية مكتب التفتيش والمتابعة للتحقيق مع المقصرين؛ نظرا «لسوء إدارتهم للمراكز ووجود عدد من المشكلات والعراقيل، وغياب الأطباء، والعناصر الطبية المساعدة الإدارية».

ورغم تجهيز هذه المرافق الصحية بمختبرات طبية متكاملة وأجهزة الموجات فوق الصوتية وغيرها، حسب المسؤول، لكن «تقصير مديري بعض المراكز تسبب في ضعف الخدمات»، لافتا إلى اجتماعه بمديري المرافق الصحية والمكاتب المهمة بالإدارة لـ«تدارك الأخطاء ومحاسبة المقصرين» حسب قوله.

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