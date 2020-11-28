النواب المجتمعون في المغرب يؤكدون على عدة نقاط تتصدرها وحدة وسيادة ليبيا

أكد أعضاء مجلس النواب المجتمعون بمدينة طنجة المغربية، دعمهم لكافة اللقاءات الإيجابية والبناءة التي تستضيفها الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

كما أكد النواب في بيان أصدروه اليوم أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، والاتفاق على عقد جلسة التئام البرلمان بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، وذلك لإنهاء انقسام مجلس النواب وتمكينه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

كما أكدوا عزمهم المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات، والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، إضافة إلى الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن.

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