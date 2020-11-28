سيالة يلتقي نظيره النيجيري على هامش ملتقى منظمة التعاون الإسلامي

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التقى وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم السبت، بوزير خارجية نيجيريا، زبايرو دادا، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون على المستوى الأفريقي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

يأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت الجمعة في العاصمة النيجرية نيامي.

ويحضر سيالة فعاليات الدورة السابعة والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تقام تحت عنوان “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”، وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم الإسلامي على رأس السلم والتنمية.