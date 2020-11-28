التكبالي : بيان طنجة تجاهل تحركات تركيا في ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، اليوم السبت إن النواب المجتمعين في طنجة وقفوا بثبات لمنع المتأسلمين من الوصول إلى المشهد.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية أن البيان الختامي تحدث عن وحدة ليبيا ولكنه تجاهل الأتراك وهم يستعدون كل يوم للمعركة بهدف الدخول للهلال النفطي.

كما انتقد التكبالي ما ورد في البيان من أنه سيعقد اجتماع في غدامس، بالرغم من التأكيد على أن بنغازي هي المدينة التي يجب أن يكون بها مجلس النواب.

وأضاف التكبالي، الإخوان يريدون السيطرة على مجلس النواب مثلما سيطروا على مجلس الدولة.

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