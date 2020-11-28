مطار معيتيقة يعلن بنود البروتوكول الصحي المصري للقادمين من ليبيا

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم السبت، بنود بروتوكول السلطات المصرية للمسافرين القادمين إليها من ليبيا.

وبحسب منشور لإدارة المطار على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت الإدارة أن البروتوكول يتطلب التالي:

– التحليل مدة 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة وليس استلام النتيجة.

– النسخة الأصلية مختومة من المركز المختص على أن تكون عينة المسحة pcr وليس تحليل دم.

– الأطفال مطلوب تحليل من ستة سنوات فما فوق.

– تعبئة نموذج الحجر لكل راكب قبل النزول من الطائرة (لايوجد حجر للمسافرين)

– يتم أخذ النمودج من موظف الرحلة مع بطاقات الصعود ويتم تسليم النموذج عند الوصول لمطار برج العرب لموظف الحجر الصحي .