ليبيا
برنامج الاغذية العالمي يوزّع مساعدات إنسانية ببلدية الجفرة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |
28 November, 2020
وزع برنامج الاغذية العالمي بالتعاون مع منظمة عطاء الخير وقارة عافية بمنطقة الجنوب مساعدات انسانية للاسر المحتاجة والاكثر عددا وذوي الدخل المحدود والمطلقات والارامل والنازحين بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقها ..
شملت المساعدات 372 اسرة من الاسر المستهدفة
واشتملت هذه المعونة الشهرية على . زيت وطماطم ومكرونة وارز وسكر وطمام والدقيق .
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