ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

28 November, 2020

وزع برنامج الاغذية العالمي بالتعاون مع منظمة عطاء الخير وقارة عافية بمنطقة الجنوب مساعدات انسانية للاسر المحتاجة والاكثر عددا وذوي الدخل المحدود والمطلقات والارامل والنازحين بمناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقها ..



شملت المساعدات 372 اسرة من الاسر المستهدفة

واشتملت هذه المعونة الشهرية على . زيت وطماطم ومكرونة وارز وسكر وطمام والدقيق .