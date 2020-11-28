المجلس الاستشاري: التئام مجلس النواب أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات

أصدر المجلس الاستشاري للدولة، بيانا بشأن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بالمغرب.

وقال المجلس في بيانه، إنه يرحب بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة المغربية؛ و الاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

وتابع البيان، يؤكد المجلس على رؤيته المعلنة التي ترتكز على أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب، ويدعو أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس، ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار والعمل المُشتَرَكَ مع المجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات. والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار.