بوريطة: مخرجات اجتماع النواب الليبيين في طنجة ستشكل نقطة تحول هامة في المسار السياسي

قال وزير الخارجية المغربي،ناصر بوريطة، اليوم السبت، إن مخرجات اللقاء التشاوري لمجلس النواب الليبي في طنجة ستشكل نقطة تحول هامة لها تأثير كبير في المسار السياسي.

وأكد بوريطة في كلمة خلال الجلسة الختامية للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، أن مخرجات الاجتماع وخاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأراضي الليبية ستشكل نقطة تحول هامة سيكون لها تأثير كبير في المسار السياسي.

وأضاف بوريطة أن انعقاد الاجتماع التشاوري بحضور أكثر من 123 نائبة ونائب ليبي لأول مرة منذ سنوات يعد نجاح في حد ذاته، مشيدا بروح المسؤولية والوطنية والوعي التي سادت الاجتماع، مؤكدا على أهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين وخاصة من مجلس النواب من دور أساسي لمواكبة المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي بليبيا.

وأكد بوريطة على مواكبة المملكة المغربية لرغبة النواب الليبيين والمجتمع الدولي في ضمان التئام مجلس النواب وقيامه بدوره ومسؤولياته، معربا عن أمله في أن يشكل الاجتماع التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس النواب لكي يلعب دوره المحدد في الاتفاق السياسي كاملا، مشددا على أنه دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة.

وأوضح بوريطة أن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج إلى مجلس نواب يسوده الوئام ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين.

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