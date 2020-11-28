البدري: مالطا صادرت عملة مصرف البيضاء بدوافع سياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالسلام البدري، أن الحكومة المالطية وعدت بالإفراج عن الشحنة المالية التي تمت مصادرتها، مُبيّنًا أن تلك الشحنة تمت طباعتها من طرف المصرف المركزي بالبيضاء، وأنها ستساهم في معالجة عدد من المواضيع المالية من ضمنها مصاريف وسداد ديون علاج الجرحى.

البدري ذكر في حديث له مع صحيفة “صدى الاقتصادية” أن إجراء مصادرة هذه الأموال مُسيسًا، مُشيرًا إلى أن الحكومة المالطية أكدت أن كافة إجراءات طباعة العملة في روسيا قانوينة، وأن هذا كان أمر اضطراراي بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لمحاولة الطباعة في بريطانيا.

وأضاف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المقال، الصديق الكبير، خاطب الحكومة المالطية بعد تأكدها من قانونية طباعة هذه العملة، وطالبهم بإحراقها ومن ثم تدخلت الحكومة الأمريكية وطالبت عدم حرقها وترك الأموال، مُستطردًا أن هذه العملة لحل إشكالية المواطن وليست مواد كيميائية أو غيرها وأنه لا يعقل عدم إمكانية سحب المواطنين بالمنطقة الشرقية حتى مرتباتهم.

وواصل أنه إما أن يتم الإفراج عن هذه العملة أو العودة من مصدرها، مُشيرًا إلى أن كافة حلول ليبيا عند ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وعصمة ليبيا لديها، ومؤكدًا أنه من المفترض أن يكون لدى ليبيا بنك واحد مركزي، مُشيرًا إلى أنه سابقًا وصل عرض النقود إلى 11 مليار، والآن 35 مليار وهذا سينتج تضخمًا، وهبوطًا في قيمة العملة ويسبب عدد من المشاكل، وينعكس على المواطن.

وفي شهر مايو الماضي، أوضح المصرف المركزي البيضاء، أن الشحنة التي صادرتها السلطات المالطية للعملة المطبوعة في روسيا ليست جديدة، بل محط متابعة قانونية منذ فترة.

وأشار المكتب الإعلامي للمصرف، في بيانله، إلى تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية، مضيفا أنه عندما عجزت الأخيرة على مواجهة الحقائق القانونية صادرت تلك النقود ولم تعدها إلى روسيا.

وأكد أن هذا الأمر سيتم مواجهته بالقانون، لافتا إلى صدور بيان من المصرف المركزي البيضاء غدا بخصوص هذه القضية.