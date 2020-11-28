الرعيض يطالب باستئناف رحلات الطيران المدني بين المغرب وليبيا

طالب عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، الحكومة المغربية، بإعادة استئناف رحلات الطيران المدني بين المغرب وليبيا، والتي ما تزال متوقفة منذ فبراير 2015 بسبب مخاوف أمنية.

وأكد الرعيض، أن الاضطرابات المسلحة في ليبيا انتهت، وعاد الهدوء والاستقرار إلى البلاد، معتبراً أن الوضع الأمني في ليبيا يتعرض للإساءة من طرف وسائل إعلامية أجنبية تقوم بتضخيم انفلاتات جانبية معزولة.

وطمأن الرعيض، نظراءه المغاربة، بأن حركة نقل البضائع والسلع على الطرق البرية داخل التراب الليبي، بين مختلف المناطق من الغرب والشرق، والشمال إلى الجنوب، والتي تمر عبر الطريق الساحلية طرابلس مصراتة، تشتغل بشكل اعتيادي وتمون أسواق مختلف المدن بحاجياتها من البضائع.

وأكد الرعيض، أن المغرب يتوفر لديه أجهزة مخابرات قوية ولن تعوزها الإمكانات والقدرات لرصد وصد أي محاولات اختراق عبر المطارات.

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