النواب في طنجة : بنغازي هي مقر البرلمان وندعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021

طنجة 28 نوفمبر 2020 (وال)- اختتم نحو 120 نائبًا في البرلمان الليبي اليوم السبت اللقاء التشاوري في مدينة طنجة المغربية بعد أيام من المشاورات، والاتفاق على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان.

هذاة ورحب – البيان الختامي – بمخرجات مسارات الحوار، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

كما تضمن البيان الختامي الاتفاق على عقد اجتماع للبرلمان بكامل أعضائه في غدامس، والمُضي قُدمًا للوصول لاتفاقات شاملة، وضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا الترابية، ومواجهة التدخلات الخارجية.

ودعا البيان إلى التحري حيال وجود شبهات حول رشاوى دفعت، وتهديدات وجهت لأعضاء مشاركين في الحوارات السياسية التي تجريها البعثة الأممية. (وال- طنجة) ر ت

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