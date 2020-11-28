مساعدات إنسانية من الجيش الوطني لأهالي غات

وصلت إلى بلدية غات حزمة مساعدات إنسانية مقدمة من القيادة العامة للجيش واستهدفت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية.

وتسلّم فرع الهلال الأحمر في غات المساعدات حيث سيشرف قسم الإغاثة بالهلال على توزيعها لذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية.

ويعيش أهالي غات الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، ظروفا صعبة وتزداد صعوبة الأوضاع على ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل نقص الاحتياجات الأساسية لهم من كراس متحركة ودعائم المشي وانتهاء بالاحتياجات اليومية من أدوية وغيرها.

ومن شأن هذه الشحنة التخفيف من معاناة بعض الأهالي، وتعيد الآمال للأهالي بوجود جهات تلتفت لهم ولمعاناتهم، إلا أن الكميات الواصلة لم تكفِ الجميع.

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