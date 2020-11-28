الميهوب: تركيا تواصل إمداد الميليشيات بالسلاح

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الخرق التركي المتواصل واللا محدود لاتفاقيات جنيف بمواصلتها إمداد المليشيات بالسلاح والذخائر، مُحذرًا من استمرار خروقات نقل الأسلحة التركية لليبيا، والتي ستؤثر سلبًا على المسارات التفاوضية لحل الأزمة.

الميهوب ذكر أن كل ما يخرق الأجواء الليبية هو هدف مشروع لقوات الجيش الوطني، مُشيرًا إلى أن الجيش له مشروعية محاربة الإرهاب والتطرف ومموليه.

يأتي هذا في الوقت الذي ترصد فيه الحسابات المتخصصة في تتبع حركة الملاحة الجوية، تحركات لطيران الشحن العسكرى التركى وسط البحر المتوسط وشرقه، باتجاه ليبيا.

ورصدت هذه الحسابات يوم الخميس الماضي، طائرتي شحن عسكريتين توجهتا إلى غرب ليبيا، وسط تحذيرات من استمرار قيام تركيا بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة فى غرب ليبيا، وإلى ميليشيات حكومة الوفاق .

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.