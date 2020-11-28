شلهوب: ذاكرة الليبيين ستسجل دور المملكة المغربية في التئام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب، أحمد شلهوب، السبت، إن ذاكرة الليبيين ستسجل دور المملكة المغربية في التئام مجلس النواب لتذويب الجليد بين أعضائه.

وأشاد شلهوب في كلمة باسم النواب المشاركين في الاجتماع التشاوري في طنجة، بدور المملكة المغربية في لم شمل مجلس النواب الليبي وتهيئة الجو المناسب لذلك، مؤكدا أن التئام المجلس بواسطة جهود المغرب سيكون يوما تاريخيا بالنسبة لليبيين.

وأكد البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب في طنجة المغربية على عقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة بعد العودة إلى ليبيا لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته على أكمل وجه.

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