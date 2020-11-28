المسماري يكشف تفاصيل استهداف أحد أوكار تنظيم القاعدة واعتقال 7 إرهابيين في أوباري

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قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن سرايا العمليات الخاصة التابعة لكتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 116 مشاة نفذوا فجر اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري “حي التراقين وحي الشارب” بالجنوب الغربي، مشيرًا إلى أن العملية استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

المسماري ذكر في بيان له، أنه تم خلال العملية اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، موضحًا أنه على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأوضح أن قوات الجيش صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة، مُختتمًا أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف مطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.

وفي وقت سابق لفت المسماري في مقابلة له مع صحيفة “اليوم السابع” إلى أن عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي قد تطورات بشكل لافت في القارة الإفريقية، مُشيرًا إلى أن التنظيم يقاتل بأفرعه وأذرعه في عدة دول أفريقية منها الجزائر والصومال ومالي ويتحرك بشكل عنقودي معقد للغاية، داعيًا أيضًا إلى مواجهة تحرك التنظيم في تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوفه.